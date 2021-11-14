 
مباشر

فريق أمني إماراتي يرافق منتخب كرة القدم إلى بيروت والداخلية اللبنانية توضح

أخبار العالم العربي

فريق أمني إماراتي يرافق منتخب كرة القدم إلى بيروت والداخلية اللبنانية توضح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rqen

أوضحت وزارة الداخلية اللبنانية سبب حضور فريق أمني إماراتي مع المنتخب الاماراتي لكرة القدم الذي سيخوض مباراة مع المنتخب اللبناني يوم الثلاثاء المقبل.

إقرأ المزيد
لبنان.. بعد الضجة حول حقائب المنتخب الإيراني وزير الداخلية يطلب التحقيق في الموضوع (فيديو)
لبنان.. بعد الضجة حول حقائب المنتخب الإيراني وزير الداخلية يطلب التحقيق في الموضوع (فيديو)

وبعد التداول بخبر وصول فريق أمني إماراتي الى مطار بيروت وبحوزته أسلحة، كشف مكتب وزير الداخلية والبلديات، القاضي بسام مولوي، أن "الفريق الأمني الإماراتي حضر إلى لبنان لتأمين حماية ومواكبة المنتخب الاماراتي لكرة القدم الذي يخوض مباراة مع المنتخب اللبناني يوم الثلاثاء المقبل".

وأضاف المكتب في بيانه أنه "كان سبق وصول الفريق الأمني إلى لبنان استحصاله على موافقة من كل من وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش اللبناني لإدخال الأسلحة التي تم التأكد منها قبل إدخالها، على أن يحصل الإجراء عينه عند مغادرة الوفد الأمني لبنان".

المصدر: "لبنان 24"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا