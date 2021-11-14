فريق أمني إماراتي يرافق منتخب كرة القدم إلى بيروت والداخلية اللبنانية توضح

أوضحت وزارة الداخلية اللبنانية سبب حضور فريق أمني إماراتي مع المنتخب الاماراتي لكرة القدم الذي سيخوض مباراة مع المنتخب اللبناني يوم الثلاثاء المقبل.

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وبعد التداول بخبر وصول فريق أمني إماراتي الى مطار بيروت وبحوزته أسلحة، كشف مكتب وزير الداخلية والبلديات، القاضي بسام مولوي، أن "الفريق الأمني الإماراتي حضر إلى لبنان لتأمين حماية ومواكبة المنتخب الاماراتي لكرة القدم الذي يخوض مباراة مع المنتخب اللبناني يوم الثلاثاء المقبل".



وأضاف المكتب في بيانه أنه "كان سبق وصول الفريق الأمني إلى لبنان استحصاله على موافقة من كل من وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش اللبناني لإدخال الأسلحة التي تم التأكد منها قبل إدخالها، على أن يحصل الإجراء عينه عند مغادرة الوفد الأمني لبنان".

المصدر: "لبنان 24"