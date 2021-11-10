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لبنان.. بعد الضجة حول حقائب المنتخب الإيراني وزير الداخلية يطلب التحقيق في الموضوع

أخبار العالم العربي

لبنان.. بعد الضجة حول حقائب المنتخب الإيراني وزير الداخلية يطلب التحقيق في الموضوع
الصورة من "تويتر"
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أثارت صور متداولة للمنتخب الإيراني لكرة القدم، في مطار بيروت الدولي، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عددها الكبير، وعلى الإثر طلب وزير الداخلية التحقيق في الموضوع.

وقد وجه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتابا إلى قيادة جهاز أمن مطار بيروت الدولي، وذلك بعد تداول الصور وما رافق ذلك من تعليقات حول عدم خضوعهم لإجراءات تفتيش حقائبهم لدى وصولهم الى حرم المطار.

وطلب مولوي من جهاز أمن المطار إجراء الاستقصاءات اللازمة حول هذا الموضوع، وايداعه تقريرا مفصلا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن.

هذا واعتبر أحد المغردين أن عدد الحقائب التي هي بحوزة المنتخب الإيراني كبير جدا، بينما إقامتهم هي لـ4 أيام فقط.

فيما علق آخرون على الأمر باعتباره أمرا طبيعيا كون أي منتخب يحضر معه جميع تجهيزاته الى الدول التي يزورها.

يذكر أنه من المقرر أن يواجه المنتخب الإيراني يوم غد الخميس، المنتخب اللبناني في مباراة تقام على ملعب صيدا البلدي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022.

المصدر: RT

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