لبنان.. بعد الضجة حول حقائب المنتخب الإيراني وزير الداخلية يطلب التحقيق في الموضوع

أثارت صور متداولة للمنتخب الإيراني لكرة القدم، في مطار بيروت الدولي، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عددها الكبير، وعلى الإثر طلب وزير الداخلية التحقيق في الموضوع.

وقد وجه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتابا إلى قيادة جهاز أمن مطار بيروت الدولي، وذلك بعد تداول الصور وما رافق ذلك من تعليقات حول عدم خضوعهم لإجراءات تفتيش حقائبهم لدى وصولهم الى حرم المطار.

وطلب مولوي من جهاز أمن المطار إجراء الاستقصاءات اللازمة حول هذا الموضوع، وايداعه تقريرا مفصلا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن.

وجهتُ كتاباً الى قيادة جهاز أمن المطار، وذلك بعد التداول بصور للاعبي فريق كرة قدم أجنبي قادمين الى بيروت، وبحوزتهم عدد كبير من الحقائب، وما رافق ذلك من تعليقات حول عدم خضوعهم لإجراءات تفتيش حقائبهم لدى وصولهم الى حرم المطار. — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) November 10, 2021

هذا واعتبر أحد المغردين أن عدد الحقائب التي هي بحوزة المنتخب الإيراني كبير جدا، بينما إقامتهم هي لـ4 أيام فقط.

حقائب لاعبين المنتخب الايراني في #بيروت تثير السخرية والاندهاش والتساؤل عند الكثيرين ، #المنتخب_الايراني قادم الي #لبنان لمواجهة #تلمنتخب_البناني وحمل لاعبوه حقائب كبيرة والاقامة ٤ايام فقط لبنان مش دولة 😂😂😂 pic.twitter.com/6Ayg1gPRaS — جاااك 🙏 (@aia_20) November 10, 2021

شو قال المنتخب 🇮🇷 على قد ما بيحب 🇱🇧 ما خلى شي بعينا ما جابه! ..

من صواريخ وطائرات من دون طيار وجرّ...



يا هيك يكون المحتلّ يا بلاه ...

سمعت #بشار_الأسد ؟ 🤦‍♀️#المنتخب_الايراني#شنط_مشبوهة — Rita BF🐝 🇱🇧 🇧🇷 (@RatroutaTBF) November 10, 2021

فيما علق آخرون على الأمر باعتباره أمرا طبيعيا كون أي منتخب يحضر معه جميع تجهيزاته الى الدول التي يزورها.

يا خيي حدا يخبّر مولوي إنو شنط فريق المنتخب الإيراني هنّي مثل أي شنطة بيحملها أي مسافر جاي من أي بلد!! يا خيي إذا بدي إنزل ع بيروت من الضيعة باخد أكثر منن😭

فيهنش نووي ولا باليستي ولا طيارات ولا صواريخ والله. — ssalimaa'𓂆 (@ssysph) November 10, 2021

يذكر أنه من المقرر أن يواجه المنتخب الإيراني يوم غد الخميس، المنتخب اللبناني في مباراة تقام على ملعب صيدا البلدي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022.

المصدر: RT