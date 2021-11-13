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مراسلنا: مقتل ضابط عراقي في محافظة ديالى شرقي البلاد

أخبار العالم العربي

مراسلنا: مقتل ضابط عراقي في محافظة ديالى شرقي البلاد
Reuters Wissm Al-Okili
الشرطة العراقية
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم السبت، بمقتل ضابط في مديرية مكافحة الإجرام بمحافظة ديالى شرقي البلاد.

وذكر مراسلنا أن ضابطا برتبة رائد في مديرية مكافحة الإجرام قتل وأصيب عنصرا أمن آخران خلال مداهمة في محافظة ديالى.

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وأضاف أن الضابط قتل خلال اشتباكات مع "مجرم" مطلوب.

وأشار إلى أن القوات الأمنية تمكنت من القبض على المطلوب بعد الاشتباك معه.

المصدر: RT

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