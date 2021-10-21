الاستخبارات العسكرية العراقية "تطيح" بمسؤول نقل عوائل "داعش" من مخيم الهول السوري (صورة)

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الخميس، "الإطاحة" بمسؤول نقل عوائل "داعش" من مخيم الهول السوري.

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وذكرت في بيان صحفي: "من خلال المتابعة المستمرة وتحديد تحركاته وأماكن تواجده، قبض على الإرهابي المسؤول عن نقل عوائل عناصر عصابات "داعش" الإرهابية من مخيم الهول في سوريا إلى الأراضية العراقية".

وأضافت، أن "الإرهابي كان يهرب العوائل من خلال تزوير المستمسكات الشخصية".

المصدر: RT