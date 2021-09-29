 
مباشر

عائلات عراقية تغادر مخيم الهول شمال سوريا إلى العراق (صور)

أخبار العالم العربي

عائلات عراقية تغادر مخيم الهول شمال سوريا إلى العراق (صور)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/re87

قال مسؤول إداري في مخيم الهول شمال شرق سوريا إن 115 عائلة عراقية من قاطني المخيم غادرت إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى بالعراق.

إقرأ المزيد
منظمة دولية: 62 طفلا توفوا العام الحالي في مخيم الهول شمال شرق سوريا
منظمة دولية: 62 طفلا توفوا العام الحالي في مخيم الهول شمال شرق سوريا

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لتدابير أمنيه لمراسل RT "إن 115 عائلة عراقية من قاطني مخيم الهول غادرت الى مخيم الجدعة في محافظة نينوى بحافلات كجزء من آلية العمل القائمة بين بغداد والإدارة الذاتية لاستعادة الرعايا العراقيين والذين يتجاوز عددهم الثلاثين ألف شخص من بين نسوة وأطفال، وهذه هي الدفعة الثانية".

وتابع المصدر أن عدد الأشخاص في العائلات التي غادرت مخيم الهول إلى نينوى بلغ 487 شخصا.

عائلات عراقية تغادر مخيم الهول شمال سوريا إلى العراق (صور)
عائلات عراقية تغادر مخيم الهول شمال سوريا إلى العراق (صور)
RT

ويؤوي مخيم الهول قرابة 62 ألف شخص، نصفهم عراقيون، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي تنظيم "داعش" الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص وقيد حراسة مشددة.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا