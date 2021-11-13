التحالف العربي يعلن قتله نحو 190 مقاتلا حوثيا في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن العمليات التي نفذها خلال اليوم الأخير في محافظتي مأرب والبيضاء اليمنيتين أودت بأرواح قرابة 190 من عناصر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وذكر التحالف اليوم السبت، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أنه نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية 42 عملية لاستهداف آليات وقوات لـ"أنصار الله" في مديرية صراح في مأرب وفي البيضاء.

وحسب بيانات التحالف، أسفرت هذه العمليات عن مقتل 186 مقاتلا حوثيا وتدمير 17 آلية عسكرية للجماعة.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد الأعمال القتالية في محافظة مأرب الاستراتيجية التي لا تزال آخر معقل لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وسط البلاد، وإعلان الحوثيين عن إحرازهم تقدما ميدانيا ملموسا في زحفهم الرامي إلى إحكام سيطرتهم على مدينة مأرب.

المصدر: "واس"