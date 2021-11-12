مبعوث أممي: المسؤولون اللبنانيون يعيشون في عالم خيالي

قال مبعوث مستقل للأمم المتحدة إن مسؤولي الحكومة اللبنانية "ليس لديهم أي شعور بضرورة التحرك العاجل أو العزم اللازم لتحمل مسؤولياتهم إزاء أزمة اقتصادية أدت إلى إفقار وحشي للمواطنين".

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وأضاف أوليفييه دي شوتر، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، في مقابلة مع وكالة "رويترز" في ختام مهمة استمرت أسبوعين لدراسة الفقر في لبنان: "أنا مندهش جدا من حقيقة أن هذه دولة (لبنان) في طريقها للفشل، إن لم تكن فشلت بالفعل، واحتياجات السكان لم تتم تلبيتها بعد".

وتابع: "إنهم (المسؤلين اللبنانيين) يعيشون في عالم خيالي، وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل البلاد".

والتقى دي شوتر، خلال زيارته مع مجموعة من كبار المسؤولين اللبنانيين، ومن بينهم تسعة وزراء ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان.

ولم يعلق مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على تصريحات هذا المسؤول الأممي، لكنه أشار إلى أن "ميقاتي عقد اجتماعا مثمرا هذا الأسبوع مع مسؤول آخر في الأمم المتحدة وهو المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي".

المصدر: رويترز