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ميقاتي: "بكرا الشمس بتطلع والناس بتقشع"

أخبار العالم العربي

ميقاتي:
Reuters
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قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، حول ما إذا هناك أي تطورات إيجابية في الأوضاع الحالية البلاد: "بكرا الشمس بتطلع والناس بتقشع".

وفي تصريح بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا قال ميقاتي: "تم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة وتقييم التطورات التي حصلت مؤخرا، كما تمت معالجة بعض الأمور العالقة".

ولدى مغادرة ميقاتي سأله الصحافيون: "يبدو أن ليس هناك من ايجابيات؟"، فأجاب: "من قال لا ايجابيات؟ "بكرا الشمس بتطلع والناس بتقشع".

المصدر: "النشرة"

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