نصر الله: إسرائيل تعيش لأول مرة قلقا وجوديا وتخاف من لبنان

اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن إسرائيل "تعيش الآن" لأول مرة في تاريخها "قلقا وجوديا"، مشيرا إلى أن كل الدول التي تطبع العلاقات معها لن تستطيع حمايتها.

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وقال نصر الله، في كلمة ألقاها الخميس، إن "عنوان إسرائيل اليوم هو القلق بعدما تحدثت في زمن الربيع العربي عن بيئة مناسبة لها"، لافتا إلى أن سبب المناورات الإسرائيلية المتكررة في "شمال فلسطين المحتلة" يعود إلى "أنهم قلقون لأول مرة في تاريخ الكيان (الصهيوني) منذ أكثر من 70 سنة هناك من يخاف من لبنان".

وأضاف أن "مصطلح الجليل ومعركة الجليل أصبحت حاضرة وبقوة في الوجدان الإسرائيلي وفي الحسابات العسكرية لدى القيادات السياسية العسكرية ولذلك يشيدون الجدران ويقيمون مناورات شبه شهرية أو شبه فصلية ويضعون فرضيات وهي أن المقاومة في لبنان ستدخل إلى الجليل".

وأردف بالقول: "لو كان هذا مجرد كلام إعلامي لما يحتاج الإسرائيلي هذا الجهد الإنفاق والمناورات، هذا دليل على أن الإسرائيلي يثق جيدا بالمقاومة في لبنان وبصدق وعدها وبقدرة رجالها وعلو شأنها وأهمية عقولها الاستراتيجية ويتصرف على هذا الأساس ولا يستهين".

وأوضح نصر الله: "القلق من لبنان من قوة المشاة هذه أن تدخل إلى الجليل وإلى الشمال وهذا إن حصل سيكون له تداعيات كبيرة على وجود الكيان الإسرائيلي والمسألة ليست مسألة آلاف الكيلومترات التي يكمن أن تحررها المقاومة، والقلق من صواريخ المقاومة الدقيقة لذلك فهم قلقون من الحرب مع لبنان".

وتابع أن "الإسرائيليين يعيشون هاجس الخوف من تنامي قوة محور المقاومة ولا سيما بعد معركة سيف القدس"، مشددا على أن هناك من يتحدث في لبنان عن "ضعف" محور المقاومة رغم تأكيد المعطيات عكس ذلك.

وأشار إلى أن "إسرائيل تعيش القلق الوجودي للمرة الأولى وتحاول التنفس من خلال مسار التطبيع"، معتبرا أن "كل الدول التي تطبع معها إسرائيل لن تستطيع حمايتها وهي تعلم ذلك".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية