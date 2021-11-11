الأردن.. إرادة ملكية بترفيع ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني (صورة)

صدرت الإرادة الملكية السامية في الأردن، بترفيع الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، إلى رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

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وقام الملك الأردني عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقليد ولي العهد الرتبة العسكرية الجديدة، التي تلت رتبته الحالية.

يشار إلى أن ولي العهد تخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية "ساندهيرست" في العام 2017.

وحصل ولي العهد خلال السنوات الماضية، على العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية، في مجال العمليات الخاصة والقفز المظلي، والقوات البحرية، والطيران العمودي.

ويخدم ولي العهد، منذ نحو 9 شهور، في كتيبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الآلية/1 الملكية (أم الجيش) التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، بصفة قائد فصيل مشاة آلي.

المصدر: RT