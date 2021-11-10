البحرين تتخذ قرارا هاما لمكافحة كورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية إلغاء العمل بقائمة السفر الحمراء المرعية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، اعتبارا من الـ14 من نوفمبر الجاري.
وأشارت في بيان لها إلى أن "البحرين ستلزم المسافرين غير المحصنين القادمين إليها بالحجر الصحي في أماكن الإقامة، وليس في أماكن مرخصة كما كان من قبل".
وضمت القائمة الحمراء 16 دولة، بينها العراق وتونس وإيران وماليزيا.
المصدر: "رويترز"
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