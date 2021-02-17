البحرين تصدر جواز سفر رقميا لمن تلقى التطعيم ضد فيروس كورونا

أفاد المكتب الإعلامي للبحرين، اليوم الأربعاء، بأن المملكة بدأت إصدار جواز سفر رقميا لمن تلقى التطعيم ضد فيروس كورونا، لتصبح بذلك واحدة من أوائل الدول التي تتخذ هذه الخطوة.

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ووافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، يوم الأربعاء الماضي، على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أنه بإجازة الاستخدام الطارئ للقاح الروسي تكون البحرين قد أقرت رابع استخدام طارئ للقاح في البحرين بعد لقاح شركة "سينوفارم" ولقاح شركتي "فايزر وبيونتيك"، ولقاح "أسترازينيكا"، والتي يتم توفيرها بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين.

وكانت وزارة الصحة في البحرين قد دعت الراغبين بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا إلى التوجه مباشرة للمراكز الصحية التابعة لسكنهم لتلقي جرعة التطعيم بدءا من يوم الجمعة 25 ديسمبر الماضي، حيث أكدت أن التطعيم سيكون دون الحاجة للتسجيل الإلكتروني لحجز الموعد مسبقا.

المصدر: "وكالة أنباء البحرين" + "رويترز"