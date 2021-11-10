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الجزائر.. ارتفاع عدد ضحايا انهيار منزل في العاصمة

أخبار العالم العربي

الجزائر.. ارتفاع عدد ضحايا انهيار منزل في العاصمة
Reuters RAMZI BOUDINA
شارع في الجزائر
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أعلنت مصالح الحماية المدنية في الجزائر، اليوم الأربعاء، عن انتشال ضحية ثالثة (جثة)، وهي امرأة، من تحت الردم، جراء انهيار مسكن أرضي في منطقة بولوغين بالعاصمة.

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وعلى حسابها في "تويتر"، أشارت الحماية المدنية إلى أن "حصيلة الوفيات بسبب الانهيار ارتفعت إلى 3 وفيات (رجلان وامرأة) وطفلان مصابان".

وكانت الحماية المدنية قد أعلنت أمس الثلاثاء وفاة شخص وإنقاذ شخصين، فيما لا يزال البحث متواصلا عن 2 آخرين تحت الردم.

ونشرت الحماية المدنية بيانا حول حادثة انهيار مسكن أرضي ببلوغين بالجزائر العاصمة، قالت فيه: "تمكن أعوان الحماية المدنية من انتشال جثة ضحية ثالثة، متوفي، يتعلق الأمر برجل يبلغ من العمر حوالي 70 سنة، فيما تتواصل عملية البحث عن 2 أخرين (رجل وامرأة) حسب المعلومات المقدمة من طرف المواطنين".

المصدر: "الشروق"

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