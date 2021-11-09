صحيفة جزائرية: انتشال طفل من تحت أنقاض منزل انهار في العاصمة (فيديو)
Reuters
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ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن الحماية المدنية انتشلت طفلا من تحت أنقاض منزل انهار في بولوغين بالعاصمة، وأشارت لمواصلة عمليات البحث عن ضحايا أو ناجحين.
🔴🔴انتشال طفل مصاب من وسط الأنقاض بموقع المنزل المنهار في بولوغين— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) November 9, 2021
👈عمليات البحث عن ضحايا أو ناجحين ما زالت مستمرة وسط الأنقاض pic.twitter.com/VnHr3qZxSl
وذكرت الصحيفة الجزائرية أن المنزل في بولوغين بالعاصمة انهار بسبب الأمطار.
كما أكدت أن المنزل كان مأهولا بالسكان لحظة سقوطه.
وأوضحت أن المبنى عبارة عن بناية من العهد الاستعماري يتكون من طابقين.
المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية
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