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صحيفة جزائرية: انتشال طفل من تحت أنقاض منزل انهار في العاصمة (فيديو)

مجتمع

صحيفة جزائرية: انتشال طفل من تحت أنقاض منزل انهار في العاصمة (فيديو)
Reuters
الجزائر العاصمة - أرشيف -
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ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن الحماية المدنية انتشلت طفلا من تحت أنقاض منزل انهار في بولوغين بالعاصمة، وأشارت لمواصلة عمليات البحث عن ضحايا أو ناجحين.

وذكرت الصحيفة الجزائرية أن المنزل في بولوغين بالعاصمة انهار بسبب الأمطار.

كما أكدت أن المنزل كان مأهولا بالسكان لحظة سقوطه.

وأوضحت أن المبنى عبارة عن بناية من العهد الاستعماري يتكون من طابقين.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية

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