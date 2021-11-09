صحيفة: السعودية لا تزال "تحجز عددا كبيرا" من الحاويات التي شحنت إليها من لبنان

أفادت صحيفة "الأخبار" بأن "السعودية لا تزال تحجز عددا كبيرا من الحاويات التي شحنت إليها بالفترة الأخيرة، ولم تدخل البلاد بسبب قرار المملكة وقف استقبال السلع الصادرة من لبنان".

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وفي تقرير لها، كشفت "الأخبار" أن "صناعيين لبنانيين يخشون من أن تؤدي هذه العملية إلى تلف البضائع، ولا سيما أنها قبل أشهر، عندما أوقفت السعودية استقبال السلع الصادرة من لبنان بحجة "الكبتاغون"، حجزت عددا كبيرا من الشحنات لفترة طويلة، بينما كان بإمكانها السماح بإعادتها إلى لبنان من دون تكبيد أصحابها خسائر كبيرة".

وأضافت "الأخبار": "اليوم، تمارس الرياض الضغوط نفسها في محاولة لجر المصدرين اللبنانيين إلى مواقف سياسية مماثلة لموقفها من لبنان".

المصدر: "الأخبار"