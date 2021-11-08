قناة إخبارية: "حزب الله" رفض مقترحا عربيا

ذكر تلفزيون "الميادين" أن مسؤولا رفيعا في الجامعة العربية التقى بممثلين عن "حزب الله" اللبناني وعرض أن يعود الوزراء المقربون من الحزب وحركة "أمل" لاجتماعات الحكومة لكن الحزب رفض.

وأضاف التلفزيون أن ممثلي الحزب رفضوا مقترح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، وأكدوا أن "مقاطعة الحكومة بالمبدأ مرتبطة بقضية القاضي البيطار المسؤول عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت".

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وأجرى زكي زيارة إلى بيروت للاجتماع بزعماء البلاد في مسعى لحل الخلاف بين بيروت ودول خليجية بشأن تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جوروج قرداحي انتقد فيها دور السعودية في حرب اليمن.

المصدر: وكالات