مصر تطلق مبادرة "الذرية الصالحة" لتسوية خلافات المصريين الأسرية بالخارج

أعلنت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم عن إطلاق مبادرة "الذرية الصالحة" للحفاظ على الأبناء وتسوية أي خلافات أسرية للمصريين في الخارج.

وفي تصريح لقناة "إكسترا نيوز"، أضافت مكرم أن "الوزارة تتلقى الكثير من الاستفسارات والشكاوى التي نحاول حلها للتأكيد للمصريين بالخارج أن الدولة تقف معهم".

وتابعت أن "الوزارة تهتم بشكل كبير بالجيل الثاني والثالث للمصريين في الخارج، حيث أن هؤلاء يحتاجون أواصر التواصل والتي لا بد أن نعمل عليها بشكل كبير".

وأردفت قولها: "هناك خلافات أسرية تمنع الأبناء من العودة للوطن في بعض الأحيان، ونحن نحترم الأحكام القضائية في مصر والدول الأخرى، ولكن في ذلك الوقت نسعى للحفاظ على صحة الأطفال المتواجدين بالخارج النفسية ورجوعهم للوطن فهو أمر مهم من خلال عمل تسوية أسرية للحفاظ على الذرية الصالحة".

المصدر: "اليوم السابع"