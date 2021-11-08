وزير الصحة الأردني: موجة كورونا القادمة في المملكة لن تكون مثل سابقاتها

اعتبر وزير الصحة الأردني فراس الهواري أن زيادة عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا متوقعة في الفترة المقبلة، لكن المملكة لن تشهد موجة كالموجات السابقة.

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وأوضح الهواري في تصريحات له اليوم الاثنين أن معدل الإصابات قد يزداد خصوصا بعد فتح جميع القطاعات وعودة التعليم الوجاهي في المدارس، لكنه توقع أن المملكة لن تسجل أكثر من 3 آلاف حالة يوميا.

وقال إن لدى المستشفيات القدرة الاستيعابية الكافية، مؤكدا أنه لا تراجع عن التعليم الوجاهي في المدارس.

وبين الوزير أن 33 بالمئة من الإصابات المسجلة يوميا هي من الفئة العمرية الواقعة بين 10 إلى 17 عاما، مشيرا إلى أن هذه الفئة يبلغ عددها نحو 2 مليون شخص.

وحول البرنامج الوطني للمطاعيم، قال الهواري إن عدد متلقي الجرعة الأولى وصل إلى نحو 4 ملايين، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3.5 مليون.

أما الجرعة الثالثة المعززة، فأوضح الوزير أنه تم البدء بإعطائها إلى الفئة العمرية ما فوق 60 عاما وللعاملين بالقطاع الصحي منذ شهر ونصف تقريبا، وسيتم خلال الأسابيع المقبلة إعطائها إلى جميع الفئات العمرية ممن مضى على تلقيهم الجرعتين مدة 6 شهور.

المصدر: وسائل إعلام أردنية