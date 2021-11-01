الأردن يسجل أعلى حصيلة بإصابات كورونا اليومية منذ أبريل وسط مخاوف من انتكاسة وبائية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 2120 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي الحصيلة اليومية الأعلى للإصابات منذ 27 أبريل الماضي.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 14 وفاة جراء مضاعفات الإصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في المملكة وصل إلى 11052، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 864661.

وقال الدكتور محمد حسن الطراونة، استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة في الأردن، في تصريح لموقع "خبرني" إن "المملكة تشهد انتكاسة وبائية واضحة".

وأضاف أن "الأردن يشهد ارتفاعا بنسبة الفحوصات الإيجابية والحالات النشطة".

وأرجع الطراونة الارتفاع إلى فتح قطاعات مثل المدارس والجامعات وإقامة المهرجانات والتجمعات الكبيرة في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية علاوة على ضعف وتيرة التطعيم ضد الفيروس.

المصدر: "خبرني"