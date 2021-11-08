مجلس الأمة الكويتي: أمير البلاد أصدر عفوا عن بعض المحكومين

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم اليوم الاثنين عن صدور المرسومين الأميريين القاضيين بمنح العفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين في قضايا سابقة.

وخلال مؤتمر صحفي توجه الغانم بكلمات الشكر لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح "على روحه المتسامية ونهجه المتسامح عبر دعوته المباركة للحوار الوطني ودعمه له وللمصالحة الوطنية".

وأعرب الغانم عن أمله بأن تكون هذه "صفحة جديدة ومرحلة جديدة" وأن "نكون قد طوينا صفحة كان يجب أن تطوى للبدء في مرحلة جديدة طال انتظارها وهي مرحلة إنجاز وبناء".

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم : صدر قبل قليل المرسومان الأميريان القاضيان بمنح العفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين في قضايا سابقة pic.twitter.com/u2mnSM8JYT — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) November 8, 2021

الغانم : الشكر لسمو الأمير على منح العفو، وجلسة الغد لن تعقد لاستقالة الحكومة pic.twitter.com/oKsdMtJmS9 — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) November 8, 2021

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وأمس الأحد ذكرت وسائل إعلام كويتية أن مجلس الوزراء تبنى مراسيم العفو الأميري عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، ورفعها إلى أمير البلاد تمهيدا لإصدار العفو الخاص.

المصدر: وسائل إعلام كويتية