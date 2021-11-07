جبهة البوليساريو: خطاب العاهل المغربي حول الصحراء الغربية "افتراءات وأوهام"

وصفت جبهة البوليساريو تصريحات العاهل المغربي محمد السادس حول الصحراء التي أكد فيها أن المغرب "لا يتفاوض" على المنطقة المتنازع عليها بين الرباط والانفصاليين بأنها "افتراءات وأوهام".

واعتبرت "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (بوليساريو) أن ما جاء في خطاب العاهل المغربي هو "افتراءات وأوهام لتبرير التعنت والتهوّر"، وذلك في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

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وحذرت الجبهة من أن "الشعب الصحراوي الذي قبل بالسلام الدائم مع المملكة المغربية من خلال التوقيع على مخطط التسوية سنة 1991، بعد 16 سنة من الحرب، لن يتوقف عن الكفاح حتى ينهي المغرب عدوانه واحتلاله اللاشرعي لتراب الجمهورية الصحراوية".

واعتبرت أن "ملك المغرب يعي جيدا أن الجمهورية الصحراوية، جارة المملكة المغربية، حقيقة لا مرد لها ولا يمكن تجاوزها والمغرب يجلس الى جانبها في المحافل المتعددة الأطراف على المستويين القاري والدولي".

وتطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية أقرته الأمم المتحدة عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أيلول 1991، فيما ترفض الرباط أي حل خارج حكم ذاتي تحت سيادة الرباط في هذه المنطقة الشاسعة البالغة مساحتها 266 ألف كم مربع.

وكان العاهل المغربي قد قال في خطاب ألقاه السبت إن "مغربية الصحراء لم تكن يوما، ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات".

وصرح بأن الرباط "تتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل"، لكنه جدد التأكيد على رفض المملكة لاستقلال الصحراء الغربية.

والأسبوع الماضي دعا مجلس الأمن الدولي طرفي النزاع إلى استئناف المفاوضات "من دون شروط مسبقة وبحسن نية".

وشدد مجلس الأمن على وجوب استئناف المفاوضات من أجل "الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين" بهدف "تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".

المصدر: أ ف ب