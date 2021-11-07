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شمخاني: محاولة اغتيال الكاظمي فتنة جديدة وراءها "مراكز فكر خارجية"

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شمخاني: محاولة اغتيال الكاظمي فتنة جديدة وراءها
Reuters
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ربط الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بـ"مراكز فكر خارجية دعمت الجماعات الإرهابية واحتلال العراق".

وفي أول تعليق إيراني رسمي على الحادث، وصف شمخاني في بيان عبر "تويتر" محاولة اغتيال الكاظمي بأنها "فتنة جديدة" يجب البحث عن خلفياتها في "مراكز الفكر الأجنبية" التي أنشأت ودعمت الجماعات الإرهابية واحتلت العراق ولم تجلب للشعب العراقي سوى انعدام الأمن والخلافات وعدم الاستقرار.

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وكان الكاظمي قد تعرض مساء السبت لمحاولة اغتيال فاشلة استهدفت مقر إقامته بالمنطقة الخضراء في بغداد بطائرة مسيرة، 

وأكد مصدر حكومي عراقي أن الكاظمي أصيب جراء القصف إصابة طفيفة في يده "لم تؤثر على حركته".

ودانت الخارجية الأمريكية الهجوم ووصفته بأنه "عمل إرهابي واضح" استهدف "صميم الدولة العراقية".

المصدر: RT

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