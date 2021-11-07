مصدر يؤكد لـRT إصابة الكاظمي في محاولة الاغتيال

أكد مصدر حكومي عراقي، اليوم الأحد، إصابة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في محاولة الاغتيال التي تعرض لها الليلة الماضية.

وقال المصدر لـRT، إن "الكاظمي أصيب في يده، والإصابة لم تكن بليغة وإنما طفيفة ولم تؤثر على حركته".

وأضاف، أن "عدد المصابين من أفراد حمايته بلغ 10 أشخاص".

ودانت الولايات المتحدة اليوم الأحد محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووصفتها بـ"العمل الإرهابي الواضح".

المصدر: RT