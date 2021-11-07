واشنطن تدين محاولة اغتيال الكاظمي وتصفها بالعمل الإرهابي

دانت الولايات المتحدة اليوم الأحد محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووصفتها بـ"العمل الإرهابي الواضح".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان له: "لقد شعرنا بالارتياح عندما علمنا أن رئيس الوزراء لم يصب بأذى. هذا العمل الإرهابي الواضح، الذي ندينه بشدّة، استهدف صميم الدولة العراقية".

وأضاف: "نحن على اتصال وثيق بقوات الأمن العراقية الموكلة بالحفاظ على سيادة العراق واستقلاله، وعرضنا المساعدة في التحقيق بهذا الهجوم".

We're following the reported drone attack targeting the residence of Iraqi Prime Minister Kadhimi. We strongly condemn this apparent act of terrorism & are in close touch with the Iraqi security forces. Our commitment to our Iraqi partners is unshakeable. https://t.co/sD2Kp0UvcX — Ned Price (@StateDeptSpox) November 7, 2021

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وكان الكاظمي قد تعرض مساء السبت لمحاولة اغتيال فاشلة استهدفت مقر إقامته بالمنطقة الخضراء في بغداد بطائرة مسيرة.

وأكد مصدر في مكتب الكاظمي لـRT أن رئيس الوزراء لم يصب، لكن أفرادا في طاقم حمايته أصيبوا بجروح، كما تضررت مجموعة من العجلات المصفحة الخاصة بموكبه.

المصدر: RT