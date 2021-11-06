تركيا.. إنقاذ 8 فلسطينيين غرق زورقهم في بحر إيجه والبحث مستمر عن 3 مفقودين

تمكنت فرق الإنقاذ التركية من انتشال 8 فلسطينيين كانوا على متن زورق يقل مهاجرين غرق ببحر إيجه في طريقه من تركيا إلى اليونان.

وورد في بيان عن وزارة الخارجية الفلسطينية أن 8 مواطنين فلسطينيين ممن كانوا على متن الزورق الذي غرق في بحر إيجه، بخير ونقلوا إلى مراكز إيواء تابعة لإدارة الهجرة التركية.

وأوضحت السفارة الفلسطينية في تركيا مساء السبت أن "11 فلسطينيا كانوا على متن الزورق الذي غرق ببحر إيجه مقابل مدينة بودروم، إلى جانب عدد من المهاجرين من تركيا إلى اليونان، وتم التأكد أن ثمانية منهم بخير وتم إنقاذهم، باستثناء 3 آخرين جار التأكد من وجودهم لدى الجانب التركي أو اليوناني".

وعبر السفير الفلسطيني في تركيا فائد مصطفى عن شكره للسلطات التركية التي باشرت بعمليات الإنقاذ والإيواء لمن كانوا على متن القارب.

وناشد الفلسطينيين تجنب اللجوء إلى هذه الطريقة في الهجرة نظرا للمخاطر الكبيرة على حياتهم.

المصدر: وفا