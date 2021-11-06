جبهة النضال الوطني في ليبيا لوزيرة الخارجية: هذا التملق لن يجدي نفعا ولن يجعلك محل احترام

أصدرت جبهة النضال الوطني في ليبيا بيانا يوم السبت استنكرت فيه تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، حول تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود.

وقالت جبهة النضال الوطني إنها تعتبر ذلك السلوك يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية والقيم الوطنية وروح الإسلام.

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وأضافت أن ملف قضية لوكيربي قد تم إغلاقه منذ سنوات باتفاقية معلنة وتعهد كتابي من الرئيس الأمريكي وتم الإفراج عن كل من تم إتهامهم ظلما وتبرئتهم.

وشددت الجبهة على أنه كان على الوزيرة أن تدافع عن ضحايا عدوان الناتو في ماجر وطرابلس وسرت الموثقة، لا أن تذعن لأوامر خارجية وتفرط في كرامة الليبيين.

وحذرت بأنه بهذا الفعل المشين قد جعلت من مهمتها قد انتهت، وطالبتها بالإستقالة.

وأفادت الجبهة بأن هذا التملق لن يجديها نفعا ولن يجعلها محل احترام للأعداء.

وعاد اسم مسؤول المخابرات الليبي السابق أبوعجيلة مسعود ليطفو على السطح من جديد بعد إعلان طرابلس استعدادها لتسليمه للولايات المتحدة على خلفية تهم بتورطه في تفجير طائرة أمريكية فوق لوكربي الإسكتلندية عام 1988.

وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، إن الحكومة تنوي التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم المطلوب في قضية لوكربي.

وأضافت الوزيرة في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" يوم الأربعاء، أن الحكومة الليبية تتفهم ألم وحزن أسر ضحايا الحادث، لكنها بحاجة إلى احترام القوانين، وفق تعبيرها.

وذهب مراقبون للشأن الليبي إلى وصف خطوة المنقوش بالصفقة التي سيتم بموجبها تسليم بوعجيلة مقابل إعطاء الضوء الأخضر لحكومة الدبيبة بالتمديد، وما يستتبع ذلك من منح واشنطن تعويضات جديدة، خلافا للتعويضات التي استلمتها أسر الضحايا عند قفل ملف لوكربي قبل عقدين ونيف.

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT