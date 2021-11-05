برلماني ليبي يهاجم المنقوش: تسليم أي مواطن ليبي للخارج خيانة ومتاجرة رخيصة

هاجم عضو مجلس النواب الليبي مصباح أوحيدة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بعد إعلانها موافقة الحكومة على تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود للأمريكيين بدعوى تورطه في تفجير لوكربي عام 1988.

وقال أوحيدة في تغريدة على "تويتر"، إن "تسليم أي مواطن ليبي للخارج خيانة ومتاجرة رخيصة".

تسليم اي مواطن ليبي للخارج خيانة ومتاجرة رخيصة . — Musbah Awhida (@MDAwhida) November 5, 2021

جدير بالذكر أن المنقوش قالت في تصريحات صحفية إن الحكومة تريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وواشنطن تريد تسلم مسعود الموقوف حاليا في طرابلس.

وذهب مراقبون للشأن الليبي إلى وصف خطوة المنقوش بالصفقة التي سيتم بموجبها تسليم بوعجيلة مقابل إعطاء الضوء الأخضر لحكومة الدبيبة بالتمديد، وما يستتبع ذلك من منح واشنطن تعويضات جديدة، خلافا للتعويضات التي استلمتها أسر الضحايا عند قفل ملف لوكربي قبل عقدين ونيف.

المصدر: الشاهد الليبية