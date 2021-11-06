المغرب.. اعتقال مواطن تركي مطلوب دوليا

ألقت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، القبض على مواطن تركي (42 عاما)، مطلوب بمذكرة إلقاء قبض دولية صادرة عن السلطات القضائية التركية في قضية تتعلق بالقتل العمد.

وأشارت مصادر أمنية مطلعة، إلى أن "العملية تأتي في سياق علاقات التعاون الدولي في المجال الأمني التي تنخرط فيها المملكة، بهدف مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي".

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن "المواطن التركي كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية التركية، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد عام 2015 داخل الأراضي التركية".

وتابعت، أنه "عرض المشتبه فيه أمس الجمعة على النيابة العامة المختصة، التي قررت إيداعه بالسجن المحلي بسلا لحين تسليمه، وفقا لطلب السلطات القضائية في تركيا".

المصدر: "زنقة 20"