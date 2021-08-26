القضاء المغربي ينظر في ترحيل ناشط إيغوري إلى الصين

عقدت المحكمة العليا في المغرب جلسة جديدة للنظر في قضية ترحيل ناشط صيني من الإيغور إلى بلاده، وذلك حسب محاميه لوكالة "فرانس برس".

وأكد ميلود قنديل محامي الناشط الصيني أنه "ينفي كل التهم الموجهة إليه"، وأنه "لم يغادر تركيا حيث يقيم منذ 2012".

وأضاف: "النيابة العامة المغربية أوضحت أنه اعتقل بناء على اتفاق تعاون قضائي بين البلدين موقع العام 2016".

وعند وصوله إلى الدار البيضاء كان أيشان الذي يعمل مهندس معلوماتية موضوع مذكرة بحث دولية للأنتربول صادرة عن الصين.

واعتقل يديرسي أيشان (34 عاما) في مطار الدار البيضاء لدى وصوله من تركيا في 19 يوليو بناء على طلب من السلطات الصينية التي تتهمه بالتورط في "أعمال إرهابية عام 2017" والانتماء "لمنظمة إرهابية".

وتطالب منظمات حقوقية دولية بعدم تسليمه للصين، حيث "يتهدده الاعتقال والتعذيب بعد أن رحّل بالقوة بالنظر للعمل الذي قام به لصالح منظمات الإيغور".

المصدر: أ ف ب