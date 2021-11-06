مراسلنا: أنصار الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات يتوجهون نحو المنطقة الخضراء في بغداد (فيديو)
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم السبت، بأن الآلاف من أنصار الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات، توجهوا نحو المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد.
وذكر مراسلنا، أن المتظاهرين رددوا شعارات تندد بعدد من القيادات الأمنية ورفعوا صورة المسؤول عن أمن المنطقة الفريق الركن حامد الزهيري واتهموه بإعطاء أوامر إطلاق النار عليهم الليلة الماضية.
وأضاف، أن المتظاهرين سينصبون سرادق وخيم أمام البوابة الشمالية للمنطقة الخضراء ويقيمون مجلس عزاء لقيادي في الحشد الشعبي سقط في اشتباكات أمس مع القوات الأمنية العراقية.
المصدر: RT
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