العراق.. الصدر يتحدث عن وجود من يؤجج "نار الفتنة الطائفية"

اتهم زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، أطرافا "لم يسمها" بتأجيج نار الفتنة الطائفية في محافظة ديالى.

وذكر على حسابه في تويتر: "إخوان سنة وشيعة، هذا الوطن لن نبيعه".

وأضاف: "الخطر محدق بمحافظة ديالى الحبيبة، ونار الفتنة يؤججها البعض. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها".

وتابع الصدر، أن "محافظة ديالى أسيرة التهريب والميليشيات والتبعية والإرهاب، فعلى قواتنا الأمنية في وزارة الداخلية العمل الجاد والسريع لحماية الحدود والانتشار السريع من أجل درء المخاطر".

المصدر: RT