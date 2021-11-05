مراسلنا: الكاظمي يعقد اجتماعا أمنيا طارئا على خلفية التوتر في بغداد
Reuters
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الجمعة، بأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، عقد اجتماعا طارئا على خلفية توتر الأوضاع في العاصمة بغداد.
وذكر مراسلنا، أن الكاظمي زار مقر قيادة العمليات المشتركة وعقد اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية.
وأضاف، أن الاجتماع ما زال قائما، ولم تتوفر أي معلومات عن نتائجه، لكنه عقد على خلفية التوتر بين المتظاهرين والقوات الأمنية على أبواب المنطقة الخضراء.
المصدر: RT
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