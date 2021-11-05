مراسلنا: تجدد الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية عند باب المنطقة الخضراء (فيديو)

أفاد مراسلنا في العراق، بتجدد الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية عند باب المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وذكر مراسلنا أن أصوات إطلاق نار كثيف سمعت في المنطقة، وأن حريقا نشب في عدد من الخيام التي نصبها المتظاهرون احتجاجا على نتائج الانتخابات الأخيرة.

وأكد أن قوات الأمن عززت تواجدها عند مداخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وأفاد مصدر أمني بأن "اشتباكات عنيفة اندلعت بين المحتجين على نتائج الانتخابات وقوات حفظ النظام أمام بوابة المنطقة الخضراء"، فيما أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل "إصابات في صفوف الطرفين بلغت 125 حالة".

المصدر: RT