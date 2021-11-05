صحفية لبنانية في لقاء مع قناة إسرائيلية تهاجم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

استضافت قناة "كان" الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية الصحفية اللبنانية، ماريا معلوف، وهي المقابلة الأولى من نوعها مع شخصية لبنانية. وأكدت معلوف أن "هذه ليست عمالة بل انفتاح".

وهاجمت ماريا معلوف في مقابلتها "حزب الله" اللبناني، معتبرة أن "حزب الله اختطف البلد ويحاول اعادته إلى ما قبل العصر الحجري"، مضيفة: "واجهت (الأمين العام للحزب حسن) نصرالله وقلت له أنت مجرم وقاتل وقتلت أطفال سوريا واليمن، وأنت مسؤول عن أرواح الذي قتلوا في انفجار مرفأ بيروت".

وقالت معلوف إنها تركت لبنان لأنها "تحت تهديد السلاح"، مضيفة: "سلاحي هو القلم ويبدو أن القلم أقوى من الرصاص".

هذا وأعربت عن سعادتها لأنها تجري وللمرة الأولى مقابلة مع الإعلام الإسرائيلي، مشددة على أن "هذه ليست عمالة بل انفتاح، وعلى أن إسرائيل ليست عدوا وأن اتفاقيات إبراهام ستصل إلى لبنان، وسأعود يومها إلى لبنان بعد أن تكون إسرائيل داعم أساسي للاقتصاد اللبناني، وإن شاء الله نتخلص من سلاح حزب الله".

وعن إمكانية زيارتها لإسرائيل قال معلوف: "زيارة إسرائيل محبذة لدي ومن لا يتمنى زيارة كنيسة بيت لحم والمسجد الأقصى".

هذا ولا يمكن للبنانيين مشاهدة المقابلة كاملة عبر "يوتيوب"، كونها غير متاحة للمشاهدين في لبنان.

وبدورها قامت معلوف بإعادة نشر المقابلة عبر حسابها على "تويتر" بالإضافة إلى إعادة نشر تغريدات باللغة العبرية، تمدحها على إجراء المقابلة.

למי שפספס, המסמך העיתונאי המרתק שהבאנו ב-#חדשותהערב - ריאיון ראשון של העיתונאית הלבנונית המפורסמת, מריה מעלוף, @bilarakib לכלי תקשורת ישראלי על המאבק המתמשך בחיזבאללה, הציוץ שנתפס כהסתה לחיסול נסראללה ומונע ממנה לחזור לארצה וההתפכחות בנוגע לישראל. ממליץhttps://t.co/LaGC5jZHr7 — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) November 4, 2021

الإعلامية اللبنانية 🇱🇧ماريا معلوف @bilarakib تفتخ النار على حسن #نصرالله على شاشة التلفزيون🇮🇱الأسرائيلي:

💥حزب الله يرجع #لبنان إلى ما قبل عصر الحجر ونصرالله مجرم وقاتل ويهدد #السعودية🇸🇦.

💥اليهود أشرف من الفلسطينيين الذين يهتمون باموال العرب.

💥أرغب في زيارة إسرائيل!@kaisos1987pic.twitter.com/Uh9wmti5dR — جاي معيان Guy Maayan (@guy_telaviv) November 4, 2021

وأثارت المقابلة جدلا واسعا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي وصف بعضهم معلوف بـ"العملية المتصهينة" ودعوا الأمن العام اللبناني إلى التحرك.

#ماريا_معلوف على قناة لإعلام العدو..

قال هيدا مش تطبيع هيدا انفتاح..

ب رسم الأمن العام اللبناني@DGSG_Securitypic.twitter.com/MwKofN7vjF — 🎧Youssef🥁 Khalaf|| (@YoussefKhalaf21) November 5, 2021

اوعى بعد حدا يخوّنّا ويتهموا بالعمالة#ماريا_معلوف عم تنفتح ما عم تتعامل

🤣🤣🤣 — ®کُمَيْلٰ🇮🇷 (@kumailkhb) November 5, 2021

فيما أعاد آخرون تذكيرها بمواقفها السابقة ونشروا مقابلة أجريت قبل سنوات مع معلوف وكانت قالت فيها: "إسرائيل عدو لكل لبناني، إذا نحن ضد المقاومة هذا لا يعني أن إسرائيل صديقة وأننا عملاء".

#ماريا_معلوف كانت قايلة هل حكي من ٧ سنين، وليوم كانت عم تحاور اسرائيلي واعتبرت هل شي "انفتاح مش عمالة"

بس لا أعداء المقاومة مش عملاء💔 pic.twitter.com/b86b5qLs1w — محمد وهبي 🇵🇸 (@mhmdwehbi16) November 4, 2021

المصدر: RT