تقرير: تفكيك شبكات تنشط في ميدان التهريب الدولي للمخدرات في المغرب

أعلن المغرب، تفكيك العديد من الشبكات التي تنشط في ميدان التهريب الدولي للمخدرات وحجز كميات هائلة من القنب الهندي.

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وكشف تقرير لوزارة الداخلية، مرفق بالميزانية الفرعية للوزارة، التي عرضها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أنه رغم انتشار جائحة كورونا، واصلت الأجهزة الأمنية مجهوداتها عبر تكثيف عملها، ما أدى إلى تفكيك العديد من الشبكات التي تنشط في ميدان التهريب الدولي للمخدرات.

وأشار التقرير إلى أن شبكات التهريب الدولي للمخدرات اعتمدت على الشاحنات والسيارات الخفيفة وشاحنات النقل الدولي للبضائع، والزوارق النفاثة ومراكب الترفيه والدراجات المائية والطائرات الخفيفة وتلك المسيرة عن بعد.

وبحسب التقرير، فقد تم حتى شهر أغسطس من عام 2021، ضبط أكثر من 375 طنا من مخدر الشيرا، وأزيد من 119 طنا من نبتة "الكيف"، وأكثر من 69 كيلوغراما من الكوكايين، وأكثر من 2 كيلوغرام من الهيروين، بالإضافة إلى 1.282.261 قرصا من حبوب الهلوسة.

وذكر التقرير أن السلطات المعنية تعمل على احتواء ظاهرة استهلاك المخدرات باتخاذ مجموعة من المبادرات والإجراءات، في إطار تشاركي بين عدد من القطاعات الحكومية والأمنية، خصوصا في ما يتعلق ببناء وإعادة تأهيل عدد من المراكز المتخصصة في محاربة الإدمان وإعادة الإدماج، واتخاذ عدد من الإجراءات لتقليص المخاطر والأمراض المرتبطة بتعاطي المخدرات.

المصدر: "هيسبرس"