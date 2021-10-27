المغرب.. الشرطة تحجز طنا و900 كيلوغرام من مخدر "الشيرا"

أكدت مديرية الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط في المغرب، أن عناصرها حجزوا كمية من المخدرات على متن سيارة قدرت بطن و900 كيلوغرام من مخدر "الشيرا".

وجاء في بيان المديرية، أن "التحاليل العلمية الدقيقة، التي أجراها المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة، كشفت وجود كمية كبيرة من مخدر الشيرا ضمن الأكياس التي كانت تحتوي على مادة (الحناء)".

وأضاف: "بلغ الوزن الإجمالي للكمية المحجوزة من المخدرات، بعد عمليات الفرز، طنا و900 كيلوغرام من مسحوق مادة الشيرا".

يذكر أن المديرية صادرت مطلع أكتوبر الجاري، وبالتنسيق مع مصالح الجمارك، 96 كيسا مشبوها على متن سيارة نفعية كانت تستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية في اتجاه أوروبا، وهي الأكياس التي تضم خليطا من مخدر الحشيش ومادة الحناء، بغرض تضليل وتمويه عمليات المراقبة الحدودية.

المصدر: "هسبريس"