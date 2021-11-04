مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني: معظم المشاريع تفصل على مقاس أشخاص

قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الليبي الصادق الغرياني، إن معظم المشاريع والمقترحات التي تطرح كل يوم تفصل على مقاس أشخاص بعينهم.

وأضاف الغرياني، إن أفضل المقترحات المطروحة الآن هو ما تقدم به المشري بشأن إجراء انتخابات برلمانية فقط.

واعتبر أنه من الأفضل "لرئيس البرلمان ومجلسه وخليفة حفتر والحكومة ورئيس مجلس الدولة إفشال الانتخابات؛ لأنه الجانب الآمن ليتكمنوا من البقاء في مناصبهم".

وأضاف أن إجراء الانتخابات يعني "التخلص من الفترة الانتقالية التي يهيمن من خلالها مجلس الأمن على البلاد، وما دام هناك مرحلة انتقالية سيبقى التدخل في الشؤون الخاصة لليبيا والإملاءات على المشهد".

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وتابع: "كل ما يستمر الصراع لا يفسد الحياة السياسية بل يدخل علينا في حياتنا وديننا من خلال الاتفاقيات التي توقع مع الأمم المتحدة، لذلك يجب أن نراجع أنفسنا ونتفق على انتخابات محايدة وناجحة دون تزوير؛ لأنها إذا نجحت نخرج من عباءة الأمم المتحدة، وأطلب من المجتمع الدولي إذا كان حقًا يريد استقرار ليبيا وإخراجها من الأزمة أن يضمن لنا انتخابات نزيهة في المنطقة التي لا تسيطر عليها حكومة الوحدة الوطنية".

وقال إن "أفضل المقترحات المطروحة الآن هو ما تقدم به رئيس مجلس الدولة خالد المشري من إجراء انتخابات تشريعية برلمانية بناء على قاعدة دستورية فقط دون انتخابات رئاسية وتكون بعد الاستفتاء على الدستور".

ناصر حاتم ـ الملف الليبي