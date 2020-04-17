الصادق الغرياني يفتي بتنفيذ عمليات انتحارية ضد "الجيش الوطني الليبي" (فيديو)

أصدر المفتي الليبي المعزول الصادق الغرياني، فتوى تجيز للمقاتلين المتشددين تنفيذ تفجيرات انتحارية ضد قوات "الجيش الوطني الليبي".

وجاءت تصريحات الغرياني المقيم في تركيا، عبر قناة "التناصح" المملوكة لشخصيات داعمة للتيار المتشدد في ليبيا.

إقرأ المزيد

وردا على سؤال حول ما إذا كان يجوز لمن وصفهم بـ"الثوار" تفجير أنفسهم خشية الوقوع في الأسر أجاب: "قتل النفس منهي عنه، فقد يقع الشخص في الأسر وينجيه الله وقد يخاف أن يقع في الأسر ويأتي من ينقذه".

وأضاف "أن التفجير في العدو بمعنى أن يكون فيه نكاية للعدو، أي يوجد فيه أثر وهزة وانكسار، فهذا مشروع وجائز".

واعتبر الغرياني أن تهريب المعتقلين المتشددين من سجون غرب ليبيا "دعامة من دعائم النصر".

جدير بالذكر أن "الجيش الوطني الليبي" يخوض مواجهات عسكرية لفرض السيطرة على العاصمة طرابلس وانتزاعها من المجموعات المسلحة المرتبطة بحكومة الوفاق.

المصدر: وسائل إعلام ليبية