دعوة سعودية لإجراءات جديدة ضد لبنان بعد تصريحات قرداحي

طالب رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان جميع رجال الأعمال والشركات السعودية، بإيقاف جميع التعاملات التجارية والاقتصادية مع لبنان.

وحول مبررات الإجراء اتهم العجلان الحكومة اللبنانية بالتمادي في مباركة وتبرير "الأعمال الإرهابية التي تستهدف المملكة بالطائرات المفخخة".

وقال العجلان إن وقف التعاملات التجارية والاقتصادية مع لبنان يمثل أقل ما يمكن تقديمه دفاعا عن السعودية.

لم يكفي إستهداف بلدنا بتهريب المخدرات، بل وصل التمادي بالحكومة اللبنانية إلى أن تبارك وتبرر الأعمال الإرهابية التي تستهدف وطننا بالطائرات المفخخة.

لهذا أدعو جميع رجال الأعمال والشركات السعودية الى إيقاف جميع التعاملات التجارية والاقتصادية مع لبنان وهذا أقل مانقدمه دفاعاً عن وطننا — عجلان العجلان (@ajlnalajlan) November 4, 2021

وكان قرداحي أعلن مرارا أنه لن يستقيل من منصبه، وسط ضغوط ودعوات سعودية وخليجية بشكل خاص، تمثلت بسحب السفراء، وإجراءات بينها منع التوريدات إلى لبنان أو استقبال الصادرات منه.

المصدر: RT