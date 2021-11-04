مصري يحبط مجزرة تشبه جريمة الإسماعيلية (صورة)

نجحت مباحث المحلة الكبرى بمديرية أمن الغربية بمصر في ضبط مسجل خطر وتاجر حبوب مخدرة، لإشهاره سيفا وتهديد بعض المواطنين في الشارع بقرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة الكبرى.

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وتم ضبط المتهم إثر مشاجرة بينه وبين أحد الباعة المجاورين في أحد فروشات القهوة بمنطقة كورنيش كفر حجازي.

وأثناء إشهاره سيفه وسط الشارع بالقرية لتهديد هذا البائع، التقط بعض المواطنين صورا وفيديو له ونجح أحد المواطنين في السيطرة عليه وإحضار توكتوك لإبعاده عن المواطنين خشية ارتكابه جريمة.

وبكمين محكم، تم ضبط المتهم وبحوزته السيف وبعض المواد المخدرة وتبين أن له بطاقة معلومات جنائية وذاعت شهرته في الاتجار بالمواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية