مصر.. الأمن الوطني يحرر أسرة تعرضت للخطف والتعذيب على يد "بلطجي" في الفيوم

تمكنت قوات إنقاذ الرهائن بالأمن الوطني في مصر، من إنقاذ وتحرير أسرة تعرضت للخطف والتعذيب على يد "بلطجي" في الفيوم.

إقرأ المزيد

وقامت قوات إنقاذ الرهائن، في عملية نوعية، باقتحام منزل "البلطجي" بعد تفجير الأبواب المحصنة، واستطاعت إنقاذ أفراد الأسرة.

وخلال عملية الاقتحام، تبادل "البلطجي" إطلاق النار مع القوات الأمنية، مما أدى إلى إصابته بطلق ناري.

المصدر: اليوم السابع

وعقب تحرير الأسرة، تبين أن المجرم قام بقتل والدة زوجته، ثم ألقى جثمانها بفناء المنزل قبل عملية الاقتحام بساعات، كما أنه مارس كل أنواع التعذيب ضد أفراد الأسرة المختطفة، وضربهم بكل قسوة خلال فترة الاحتجاز.

وعثرت قوات الأمن، في المنزل، على سلاح آلي وبندقية وعدد من الطلقات النارية.

المصدر: اليوم السابع