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الولايات المتحدة تدعو إلى الحفاظ على قنوات دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج

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الولايات المتحدة تدعو إلى الحفاظ على قنوات دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج
Reuters TOM BRENNER
علم الولايات المتحدة الأمريكية
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أعربت الولايات المتحدة عن أملها في أن تستعيد السعودية وحلفاؤها من الدول الخليجية العلاقات مع لبنان، وأن تبقى القنوات الدبلوماسية بين الجانبين مفتوحة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي:  "نعتقد أن العلاقات الدبلوماسية، وقنوات الاتصال بين لبنان وشركائه، يجب أن تبقى مفتوحة".

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يذكر أن السعودية والكويت والإمارات والبحرين، قررت سحب سفراءها ودبلوماسييها من لبنان، وطلبت مغادرة السفير اللبناني من أراضيها، وذلك على إثر تصريح أدلى به وزير الإعلام جورج قرداحي، قبل أن يتسلم مهامه ولكنه نشر قبل أيام، واعتبر فيه أن "الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف وأن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي".

المصدر: "أ ف ب" + RT

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