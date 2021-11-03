بو حبيب: لبنان لم ولن يكون معبرا للإساءة إلى أي دولة

أكد وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، أن لبنان يتطلع إلى أشقائه العرب وفي الخليج خصوصا، لأن يكونوا إلى جانبه في هذه الظرف الصعب، وأن لبنان لن يكون معبرا للإساءة إلى أي دولة.

وفي تصريح بعد لقائة رئيس الجمهورية ميشال عون، قال بو حبيب: "لبنان الذي عمل دائما من أجل تحقيق التضامن بين الدول العربية، ودفع غاليا ثمن هذا الخيار خلال الأعوام الماضية، يتطلع اليوم إلى أشقائه في الدول العربية ودول الخليج كي يكونوا إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها".

وزير الخارجية عبد الله بو حبيب بعد لقائه الرئيس عون: ما حصل خلال الأيام الماضية يجب ان يقف عند حد تغليب المصلحة العربية المشتركة، وعدم صب الزيت على النار، لا سيما وان لبنان ما كان يوما الا نصير الدول العربية الشقيقة كلها ولم يكن في يوم من الأيام ولن يكون معبرا للاساءة الى أي دولة pic.twitter.com/qyTmHMCV7D — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 3, 2021

وأشار إلى أنه وضع الرئيس عون "في صورة التطورات الجارية بعد الأزمة مع السعودية ودول الخليج"، لافتا إلى أن الرئيس عون "أعاد التأكيد أن موقف لبنان واحد حيال ضرورة قيام أفضل العلاقات وعدم جواز تأثر هذه العلاقات بأي مواقف فردية".

وشدد الوزير على أن "أي اشكالية بين دولتين شقيقتين مثل لبنان والسعودية لا بد أن تحل من خلال الحوار والتنسيق بروح الإخوة"، معتبرا أن "ما حصل خلال الأيام الماضية يجب ان يقف عند حد تغليب المصلحة العربية المشتركة، وعدم صب الزيت على النار، لا سيما وأن لبنان ما كان يوما إلا نصير الدول العربية الشقيقة كلها، ولم يكن في يوم من الأيام ولن يكون معبرا للاساءة إلى أي دولة".

المصدر: RT