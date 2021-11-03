جمعية لبنانية: ذاهبون إلى الخراب بعد قرار السعودية

قال رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين، أنطوان الحويك، "أننا ذاهبون نحو الخراب"، بعد القرار السعودي بوقف الواردات اللبنانية.

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وفي تصريحات لقناة "LBCI"، أشار أنطوان الحويك إلى أن "السعودية تستورد 16% من اجمالي صادراتنا الزراعية، أي 50 ألف طن من أصل 315 ألف طن"، لافتا إلى أن "لا أسواق جديدة للإنتاج الزراعي اللبناني، لا سيما الحمضيات".

وقال الحويك متحدثا عن موسم الحمضيات: "موسم الحمضيات أساسي وقسم كبير من الإنتاج هو مخصص أساسا للتصدير، وسيؤدي منع الإيرادات اللبنانية إلى مشكلة على هذا الصعيد، وسيترافق ذلك مع هبوط بالأسعار وكساد"، مضيفا: "الكميات ستطرح بالأسواق اللبنانية..فلا خيار لدينا، لكن الأسعار ستنهار".

واستدعت السعودية يوم الجمعة الماضي سفيرها في لبنان للتشاور، وكذلك طلبت من سفير لبنان لدى المملكة المغادرة خلال 48 ساعة، حيث أفاد الإعلام بعودة سفير السعودية إلى المملكة، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول حرب اليمن

وقررت السعودية أيضا "وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة"، لافتة إلى أنه "سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، وأنه حرصا على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان، فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان".

المصدر: LBCI" + RT"