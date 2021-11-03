الولايات المتحدة: نتواصل مع القيادة العسكرية في السودان لتأكيد موقفنا

أكدت الولايات المتحدة أنها تتواصل مع القيادة العسكرية السودانية لتأكيد ضرورة إعادة الحكومة الانتقالية التي أطيح بها مؤخرا.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن مسؤولين أمريكيين في إدارة الرئيس، جو بايدن، يتواصلون مع قيادة الجيش السوداني لتأكيد موقف الولايات المتحدة والمجتمع الدولي حيال سيطرة العسكريين على السلطة في البلاد مع التشديد على ضرورة استعادة الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون.

وأشار برايس إلى أن التقاعس عن إعادة الحكومة بقيادة المدنيين في السودان لن يؤدي إلا إلى مزيد من عزلة هذا البلد عن المجتمع الدولي.

ويمر السودان بانقلاب عسكري جديد حيث أعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، الاثنين، حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حال الطوارئ في البلاد، بعدما تم إيقاف معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين في السلطة، فيما تتصاعد الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين الى السلطة.

وحاول الجيش استيعاب الانتقاد الدولي عبر إعادة رئيس الوزراء المقال، عبد الله حمدوك، الذي كان بين الموقوفين، الى منزله، بعد تشديد دول غربية والأمم المتحدة على ضرورة الإفراج عنه.

لكن مكتبه قال إنه لا يزال "تحت حراسة مشددة"، مشيرا الى أن "عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة".

المصدر: "رويترز" + وكالات