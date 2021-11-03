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الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا تدعو إلى "شراكة مدنية عسكرية حقيقية" في السودان

الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا توجه نداء مشتركا إلى الجيش السوداني

أخبار العالم العربي

الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا توجه نداء مشتركا إلى الجيش السوداني
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أصدرت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا، اليوم الأربعاء، بيانا مشتركا وجهت فيه نداء إلى الجيش السوداني لإعادة الحكومة ومؤسسات الدولة التي يقودها المدنيون في السودان.

أمريكا والسعودية والإمارات وبريطانيا تدعو في بيان مشترك لعودة الحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان "بشكل كامل وفوري"

بيان: أمريكا والسعودية والإمارات وبريطانيا تدعو للإفراج عن جميع المحتجزين في السودان في الأحداث الأخيرة وتحث على رفع حالة الطوارئ

البيان: أمريكا والسعودية والإمارات وبريطانيا تدعو لمزيد من الحوار من أجل "شراكة مدنية عسكرية حقيقية" في الفترة الانتقالية المتبقية وحتى الانتخابات

يتبع...

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