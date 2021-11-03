مرشح للرئاسة الليبية يعرب عن رغبته في التعاون مع روسيا

صرّح المرشح لمنصب رئيس ليبيا، فتحي باشاغا، لوكالة أنباء نوفوستي بأنه يتطلع في حال فوزه في الانتخابات إلى تعاون بناء مع روسيا الاتحادية.

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وأشار هذا السياسي الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة إلى أن "روسيا لعبت دورا إيجابيا خلال الاجتماع (الرباعي) في موسكو في يناير 2020 وفي مؤتمر برلين".

وطالب باشاغا في تصريحه روسيا بـ "مواصلة هذا النهج والعمل مع المجتمع الدولي لدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية ... وفي المستقبل، نتطلع إلى التعاون البناء معها في عدد من المجالات".

يشار إلى أن ليبيا بعد الإطاحة بالزعيم معمر القذافي ومقتله في عام 2011، انقسمت وخلت من سلطة مركزية واحدة.

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وشهدت السنوات القليلة الماضية مواجهات بين حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج المتمركزة في طرابلس بغرب البلاد، والسلطات في شرق ليبيا بدعم من الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.

وانتخب منتدى الحوار السياسي الليبي الذي رعته الأمم المتحدة أوائل فبراير الماضي في جنيف، سلطة تنفيدية في ليبيا أوكلت إليها مهمة إدارة البلاد حتى الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر القادم.

وتم وفقا لنتائج التصويت على القوائم، انتخاب السفير الليبي السابق لدى اليونان، محمد المنفي، رئيسا جديدا للمجلس الرئاسي، كما جرى انتخاب رجل الأعمال والسياسي الليبي عبد الحميد الدبيبة، رئيسا للحكومة الانتقالية.

المصدر: نوفوستي