وزراء خارجية الجزائر وليبيا وتونس يبحثون الملف الليبي

أجرى وزراء خارجية الجزائر وليبيا وتونس، يوم الاثنين، اجتماعا تشاوريا في العاصمة الجزائرية، نوقشت خلاله آخر التطورات في ليبيا.

واستقبل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة كلا من نظيرته الليبية نجلاء المنقوش ونظيره التونسي عثمان الجرندي، على هامش احتفالات الذكرى السابعة والستين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية.

ووفقا لصحيفة الشروق الجزائرية، فقد بحث الوزراء "مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث اطلعوا على آخر التطورات المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات المقبلة، وكذا الجهود الرامية للدفع بالمسار الأمني لتشجيع بوادر انفراج الأزمة وتعزيز التحسن الذي تشهده الأوضاع في هذا البلد".

كما أعرب الوزراء عن "إشادتهم بنجاح مؤتمر استقرار ليبيا المنعقد بطرابلس يوم 21 أكتوبر المنصرم، وعبروا عن استعدادهم لمواصلة دعمهم لهذه المبادرة وحشد الدعم الدولي اللازم لها بغية تحقيق الأهداف المرجوة منها بما ينهي صفحة الخلافات ويحفظ أمن واستقرار ليبيا وجميع دول الجوار".

وتبادل الوزراء وجهات النظر حول الاجتماعات المرتقبة حول ليبيا، كما عبروا عن عزمهم مواصلة الجهود المشتركة بالتعاون مع جميع دول الجوار الليبي لتمكين الليبيين من تجسيد أولويات هذه المرحلة الهامة "عبر ضمان تحضير ونجاح الانتخابات وتوحيد المؤسسات وسحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية والدفع بجهود المصالحة الوطنية، وفقا لمخرجات مؤتمري برلين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

المصدر: "الشروق"