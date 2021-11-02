الرئيس الفلسطيني يلتقي نظيره الإيطالي في روما

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الإثنين، نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في روما، وجرى خلال اللقاء عرض مستجدات القضية الفلسطينية.

وخلال الاجتماع الذي عقده الرئيسان في قصر "كيرينالي" الرئاسي في العاصمة الإيطالية، أطلع عباس نظيره الإيطالي على "آخر تطورات القضية الفلسطينية، وما تتعرض له مدينة القدس والمقدسات من انتهاكات يومية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين"، وعلى "الجهود السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية".

بدوره، أعلن الرئيس الإيطالي عن "دعم بلاده للحقوق الفلسطينية".

ووصل عباس، يوم يوم الإثنين، إلى روما في زيارة رسمية تستمر حتى الخميس، يلتقي فيها إلى جانب الرئيس الإيطالي، رئيس الوزراء ماريو دراغي، والبابا فرنسيس.

المصدر "وفا"