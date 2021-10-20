عباس يؤكد أن السلطة الفلسطينية لن تبقى صامتة أمام "التعنت" الإسرائيلي وأن كل الخيارات ستبقى مفتوحة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة الفلسطينية "لن تبقى صامتة أمام تعنت إسرائيل ورفضها الالتزام بالاتفاقات الموقعة"، مشيرا إلى أن الخيارات ستبقى مفتوحة للحفاظ على حقوق شعبه.

وخلال ترؤسه اجتماع اللجنة المركزية لـ"حركة فتح"، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، قال عباس: "لن نبقى صامتين للأبد أمام تعنت الاحتلال الإسرائيلي ورفضه الالتزام بالاتفاقات الموقعة".

وأضاف: "الخيارات ستبقى مفتوحة أمام الشعب الفلسطيني وقيادته للحفاظ على الحقوق والثوابت الفلسطينية التي لن نقبل المساس بها إطلاقا".

وأطلع عباس أعضاء اللجنة على آخر مستجدات الوضع السياسي، ونتائج اتصالاته التي أجراها مع زعماء وقادة المنطقة والعالم لشرح الموقف الفلسطيني، وآخرها الاتصال الهاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والبابا فرانسيس، ولقاؤه مع المبعوث الأمريكي، واستقباله لوزيرة الخارجية السويدية.

وأشار إلى أنه "أكد خلال هذه اللقاءات والاتصالات الموقف الفلسطيني الثابت، بضرورة تثبيت التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية كافة بما يشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ووقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

المصدر: "وفا"